Выставка цветов и плодов пройдет в Челябинске 17 августа

Горожан ждут мастер-классы, выступления ходулистов и ярмарка

Традиционная выставка цветов и плодов состоится в Челябинске в субботу, 17 августа. Площадкой проведения по обыкновению станет Парк культуры и отдыха имени Гагарина, который обещают превратить в один большой цветущий сад.

Как рассказали в управлении культуры города, в этом году выставка пройдет уже в 21-й раз. Помимо композиций южноуральских садоводов, для горожан готовят мастер-классы по изготовлению ароматических саше, выступления музыкантов и певцов, а также постановку «Полюшко» театра «Аккорд».

Челябинцы смогут не только познакомиться с достижениями местных цветоводов и растениеводов, но и приобрести саженцы, рассаду, цветы, изделия ручной работы, мед и кондитерские изделия на ярмарке.

Начало выставки — в 12:00, вход свободный. Возрастное ограничение 0+.