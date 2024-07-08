Выставка трофеев СВО прибыла в Челябинск

В экспозиции — «хваленая западная техника, которую наши бойцы успешно уничтожают», говорят организаторы

В Челябинске открылась масштабная выставка трофейного вооружения стран НАТО, захваченного группировкой войск «Центр» в ходе специальной военной операции. Экспозиция — совместный проект Центрального военного округа, полпредства в УрФО, «Единой России» и правительств регионов.

В основной части представлена подбитая военная техника, произведенная в США, на Украине, в Великобритании, Германии, Турции и других странах. Среди них танк Abrams, боевые машины пехоты Marder, Bradley, вездеход Pinzgauer. Все экспонаты захвачены бойцами Центрального военного округа.

«Основная задумка — донести до наших людей на мирной земле, с чем приходится сталкиваться военнослужащим. Это хваленая западная техника, которую наши бойцы успешно уничтожают», — сказал врио командующего ЦВО Дмитрий Глушенков.

Выставка посетит города России, в том числе Тюмень, Курган, Кемерово, Новосибирск, Казань и другие. Первой остановкой стала Верхняя Пышма в Свердловской области, где за неполный месяц экспозицию посетили более 130 тысяч человек.

В Челябинске выставка открылась у арены «Трактор», где пробудет до 20 июля. Вход на нее свободный. Отдельные площадки выставки посвящены трофейным разведывательным и ударным беспилотным летательным аппаратам, стрелковому вооружению. Также организована работа полевой почты на тематическом стенде «Письмо солдату».

По мнению губернатора Челябинской области, секретаря Челябинского реготделения «Единой России» Алексея Текслера, выставка наверняка будет очень востребована у южноуральцев:

«Наш регион делает все для поддержки армии: работают оборонные предприятия, на фронте воюют наши ребята. Трофейная техника — это наглядный результат единства фронта и тыла. Все для Победы, верим, что она не за горами».

Добавим, в рамках работы передвижной выставки трофейного вооружения стран НАТО проведут уроки мужества для школьников Челябинской области. Кандидаты в депутаты Челябинской городской думы от партии, участники специальной военной операции Сергей Бормотов и Артем Барбашин расскажут школьникам реальные боевые истории о технике и быте бойцов на передовой, ответят на вопросы учащихся.