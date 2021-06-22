Высший балл на ЕГЭ по профильной математике получили 15 южноуральских выпускников

Всего экзамен в Челябинской области сдали более восьми тысяч школьников

В этом году ЕГЭ по математике профильного уровня на 100 баллов сдали 15 южноуральских выпускников. Об этом накануне, 21 июня, рассказали в пресс-службе министерства образования и науки Челябинской области.

В минувший понедельник Государственная экзаменационная комиссия утвердила результаты ЕГЭ по математике профильного уровня южноуральских выпускников. Стобалльных работ в этом году оказалось 15.

«После утверждения результатов по математике в области увеличилось количество учащихся, получивших 100 баллов по двум предметам. К уже имеющимся результатам добавилось еще два результата учащихся из Челябинского и Магнитогорского городских округов»,— сообщила начальник управления общего образования министерства образования и науки Челябинской области Елена Тюрина.

Всего участие в экзамене, прошедшем 7 июня, приняли более восьми тысяч выпускников.

Ознакомиться с результатами ЕГЭ можно в своих образовательных учреждения или на официальном информационном портале ЕГЭ. В случае если выпускники не согласны с результатами, они могут обратиться с апелляцией в конфликтную комиссию ГИА-11, прием заявлений назначен на 24 и 25 июня 2021 года. Для этого необходимо воспользоваться специализированным сервисом.

Напомним, 15 июня региональный Минобр сообщил о первых лучших результатах ЕГЭ в Челябинской области. 56 выпускников набрали по 100 баллов по трем предметам — литературе, географии и химии.