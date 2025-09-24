Высшие должностные лица являются наставниками программы «Герои Южного Урала»

Они делятся своим бесценным опытом с ветеранами СВО

Шестьдесят ветеранов СВО уже почти три месяца обучаются по программе «Герои Южного Урала». Своими знаниями и опытом с ними делятся наставники, которые уже много лет занимают руководящие должности в различных организациях, на предприятиях, а также в органах власти.

«Наставники программы имеют большой управленческий и экспертный опыт. Они не только передают знания участникам, но и помогают организовать стажировку, дают советы и поддерживают на протяжении всего обучения», — сообщают организаторы.

Своим бесценным опытом с новым поколением управленцев-патриотов делятся высшие должностные лица региона, представители органов исполнительной и законодательной власти, руководители органов местного самоуправления, руководители промышленных предприятий и общественных организаций, а также члены общественного совета программы.

Наставники отмечают, что для них самих программа «Герои Южного Урала» — это серьезный экзамен. Поскольку именно от них зависит доверие граждан к будущим управленцам.

Образовательный проект «Герои Южного Урала» продлится год. За это время ветераны СВО узнают все об экономике, управлении, современных технологиях. Программа включает четыре образовательных модуля и три этапа стажировок. По окончании обучения бойцы получат дипломы и смогут занять руководящие должности в органах власти и на предприятиях.