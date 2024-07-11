Высшее образование без отрыва от работы: возможности заочного обучения в ЮУрГУ

Вуз предлагает более 50 направлений для обучения

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Хотите получить высшее образование, не прерывая рабочий процесс? Поступайте в Южно-Уральский государственный университет на заочную форму обучения.



Заочное обучение — это форма образования, при которой студенты самостоятельно занимаются в течение семестра, а зачеты и экзамены сдают преподавателям вуза. Важно отметить, что программа обучения не отличается от очной, выпускники получат диплом государственного образца, как и студенты очной формы.

Заочная форма обучения отлично подойдет для тех, кто хочет совмещать учебу и работу, поскольку в зависимости от направления, которое вы выбрали, вам будет назначено от 2 до 3 сессий в год длительностью от 1,5 до 4 недель. Трудовой стаж, полученный во время учебы, дает несравненное преимущество карьерного и профессионального роста.

Институты и высшие школы ЮУрГУ предлагают более 50 направлений заочной формы по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. Обучение ведется как по техническим, естественно-научным, так и по социально-гуманитарным специальностям. Занятия для студентов проводятся с применением дистанционных технологий в режиме онлайн.

Ежегодно более 1000 человек поступают на заочную форму обучения в ЮУрГУ, выбирая для себя актуальные и перспективные образовательные программы. В этом году Южно-Уральский государственный университет предоставляет бюджетные места на заочное отделение.

Напомним, что для абитуриентов, поступающих на заочную форму обучения, срок подачи документов — до 20 августа.

Приемная комиссия ЮУрГУ расположена в главном корпусе по адресу: проспект Ленина, 76. По вопросам о поступлении обращаться по телефону 8 (800) 300-00-55.

Точную информацию по стоимости обучения и направлениям вы можете узнать на сайте «Абитуриент ЮУрГУ» и в группе «ВКонтакте».

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