Высотный циклон принесет кратковременные дожди в Челябинскую область 4 июня

День ожидается ветреным

Сегодня, 4 июня, температура в Челябинской области может подняться до +24°C. В ряде районов пройдут кратковременные дожди, сообщили синоптики областного Гидрометеоцентра.

В Челябинске градусники покажут от +22 до +24°C. Кратковременный дождь с грозой. Ветер северо-западный, около 5 метров в секунду. Порывы до 13 метров в секунду.

Столбики термометров в Магнитогорске достигнут +21°C. Облачно с прояснениями. Ветер северо-западного направления, около 8 метров в секунду.

Дневной прогрев в Миассе составит около +22°C. С утра возможен небольшой дождь. В целом день пройдет без погодных сюрпризов. Ветер северо-западный, 7 метров в секунду.

Температура в Златоусте поднимется до +20°C. Пасмурно. Ветер северо-западного направления, около 6 метров в секунду.

Воздух в Троицке прогреется до +23°C. Небольшой дождь должен закончиться ближе к вечеру. Ветер северо-западный, 5 метров в секунду.

В Бакале ожидается около +17°C. Облачно. Ночью вероятен небольшой дождь. Ветер северо-западный, до 6 метров в секунду.

В целом в регионе ожидается от +19 до +24°C. Облачно с прояснением, в отдельных районах пройдут кратковременные дожди. Могут прогреметь грозы. Ветер западного направления, от 5 до 10 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду.