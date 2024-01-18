Высота сугробов в нацпарке Зигальга выросла до 1,2 метра

Превышены показатели многих лет

В национальном парке «Зигальга» идет прокладка маршрутов. Дело это и в малоснежные зимы непростое, а на этот раз — тем более. Специалисты отмечают, что высота сугробов составляет 1,2 метра, что выше средних многолетних показателей.

Синоптики и ранее говорили, что этот год уже можно считать одним из самых снежных. Рекорды по высоте снежных покровов среди городов региона бьет Златоуст, здесь сугробы выросли до 76 см. В Зигальге каждую зиму прокладывают маршруты для учета. По словам специалистов нацпарка, обычно высота сугробов в это время года составляет метр.

«Можно говорить о том, что эта зима по количеству осадков будет рекордной. Хотя обычно большая их часть приходится на теплое время года», — пояснил в парке.