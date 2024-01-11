Высота снежных отвалов на челябинском полигоне выросла до пятиэтажных домов

И это только «первый ярус»!

Глава Челябинска Наталья Котова сегодня посетила снегосвалку и рассказала о своих впечатлениях в своем телеграм-канале. На полигон уже вывезли более 600 тысяч кубометров снега.

Полигон работает в полную мощь, непрерывным потоком круглосуточно сюда везут снег с улиц, тротуаров и парковок города. Бульдозеры трамбуют новые «этажи».

«Также мы организовали дополнительные площадки для временного складирования снега, вывезенного с городских дорог, тротуаров и парковок», — пояснила она.

Напомним, на этой неделе губернатор Алексей Текслер распорядился открыть второй полигон для снега. Вывоз снежных масс с улиц города — первостепенная задача для властей и дорожников.