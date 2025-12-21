Высота снежного покрова в Челябинской области возросла до 30 см

Самые высокие сугробы можно найти в Красноармейском округе

Вторая декада декабря в Челябинской области выдалась снежной. И если в начале зимы снежного покрова не было совсем, то сейчас высота сугробов местами достигает 30 сантиметров. Об этом сегодня, 21 декабря, сообщили в региональном Гидрометеоцентре.

«Высота снежного покрова равняется 10—20 сантиметрам, что в пределах нормы. Местами в северо-восточных районах высота снега составляет 30 сантиметров, что на 12 см выше нормы»,— уточнили синоптики.

Самые высокие сугробы фиксируются в селе Бродокалмак Красноармейского района. И это несмотря на то, что больше всего осадков за последние 10 дней выпало в Южноуральске — 430% декадной нормы. Впрочем, и другие территории природа не обделила снегом: в целом выпало от 150 до 300% декадной нормы.

Очередная порция осадков уже на подходе: с юга к территории Челябинской области приближается циклон с теплой и снежной погодой.