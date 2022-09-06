Высокоскоростным мобильным интернетом обеспечат четыре тысячи сельских жителей Челябинской области

«Ростелеком» проведет 4G в деревнях Южного Урала

«Ростелеком» до декабря обеспечит высокоскоростным мобильным интернетом четыре тысячи жителей в деревнях и поселках Челябинской области. Вышки сотовой связи с 4G появятся в двенадцати районах Южного Урала. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.



Современные вышки связи появятся в Аргаяшском, Еткульском, Карталинском, Кизильском, Кунашакском, Нязепетровском, Пластовском, Саткинском, Сосновском, Троицком, Увельском, Чебаркульском районах и в Верхнеуфалейском городском округе.

Новые вышки подключаются по оптоволокну, благодаря этому скорость мобильного интернета выше, а площадь покрытия больше.

Проект по обеспечению деревень и поселков быстрой связью реализуют с 2014 года. За это время в регионе построили 258 точек с публичным Wi-Fi.

Ранее мы рассказывали, как в Челябинской области жителям малых деревень проводят интернет.