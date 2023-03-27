Высокие отношения. Как челябинцам воззвать к совести бездействующей «управляйки»

Что грозит обслуживающим компаниям за игнорирование обращений от абонентов

Ржавая вода в кранах, грязный лифт, лужи во дворе, окурки и полиэтилен перед подъездом — социальные сети пестрят жалобами челябинцев на состояние своих домов, дворов, детских и контейнерных площадок. Эффективны ли соцсети? Куда обращаться, чтобы не лицезреть по утрам вместо весеннего пейзажа унылый вид своего замусоренного двора. Ликбез для жителей многоквартирных домов — от информагентства «Первое областное» и Госжилинспекции Челябинской области.

Как правильно направить обращение в управляющую компанию

Последние недели горожане то и дело наблюдают мутную воду из кранов в своих квартирах. Мэрия только успевает комментировать, что ресурсоснабжающая компания берет пробы воды. Теперь власти рекомендуют горожанам обращаться еще и в УК.

По словам первого заместителя Госжилинспекции Марины Криволаповой, заявление в управляющую компанию можно направить несколькими способами: отнести лично, направить почтой или через интернет: на электронную почту УК, на сайте государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

«Если относите заявление лично в офис управляющей организации, то составляете его в двух экземплярах — на вашем экземпляре должны поставить штамп о регистрации заявления. Если подается коллективная жалоба, в ней следует указать данные всех заявителей в конце документа или на его обратной стороне или приложить отдельный лист с данными и подписями всех лиц, направивших жалобу»,

— поясняет Марина Криволапова.

Почтой обращение лучше отправить заказным письмом. На электронную почту или обращением на сайте управляющей компании заявление также примут и отправят уведомление о его получении на имейл отправителя.

К заявлению в ГИС необходимо указать тему обращения, адресат обращения (управляющая компания или государственная жилищная инспекция (ГЖИ) и текст обращения. В случае необходимости можно прикрепить файлы (документы, фотографии, скриншоты и т. д.).

Если управляющая компания не реагирует на обращения

Жители микрорайона по улице Челябинского Рабочего уже не раз жаловались на свалки мебели, вещей и мусора во дворе рядом со старым общежитием. Соседи вынуждены терпеть нерадивых его жильцов уже несколько лет.

Если управляющая компания бездействует, то самое время обратиться в Госжилинспекцию. Сделать это можно несколькими способами:

— нарочно по адресам местонахождения главного управления, его структурных подразделений в управленческих округах Челябинской области;

— средствами почтовой связи;

— через государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства ГИС ЖКХ;

— через электронную приемную на официальном сайте правительства Челябинской области;

— через электронную приемную на официальном сайте главного управления.

Также с жалобой на управляющую организацию можно обратиться:

1) в администрацию (органы местного самоуправления);

2) ФАС (Федеральная антимонопольная служба);

3) Роспотребнадзор;

4) прокуратуру;

5) также можно подать иск в суд.

Как привлечь УК за бездействие

«За бездействие управляющая организация может быть привлечена к административной ответственности (как должностное лицо управляющей организации, так и юридическое лицо)», — поясняет Марина Криволапова.

Чтобы зафиксировать факт ненадлежащего качества услуг, нужно составить акт об этом. Для начала нужно позвонить или отправить заявку/обращение в аварийно-диспетчерскую службу (АДС): сообщить диспетчеру АДС свои фамилию, имя и отчество, точный адрес дома, суть проблемы. После этого сотрудник аварийно-диспетчерской службы должен согласовать время выхода специалистов для фиксации факта нарушения. Уложиться они должны в два часа, но если вам это время неудобно, вы можете попросить подойти позднее (а вот ответственные сотрудники не имеют права просить у вас отложить время своего визита).

«Обязательно потребуйте от сотрудника АДС, который принял ваш телефонный звонок, чтобы тот продиктовал вам свою фамилию, имя и отчество, номер, за которым он зарегистрировал вашу заявку, и время регистрации», — поясняет Марина Криволапова.

Акт составляют в стольких экземплярах, сколько существует заинтересованных лиц (то есть по числу участников). Каждый из них (или их представитель) подписывает этот документ. Один экземпляр остается у собственников помещений, еще один обязательно передается той компании, что выполнила некачественную услугу. Если кто-то из участников проверки отказывается подписать акт, вместо него подписи ставят как минимум двое незаинтересованных лиц.