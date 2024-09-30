Высокая пожарная опасность сохраняется в Челябинской области из‑за сухой погоды

Обращаться с огнем нужно крайне осторожно

В Челябинской области сохраняется сухая теплая погода с порывистым ветром. Такие условия способствуют быстрому возгоранию сухой травы и листвы от любой искры. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, на территории Челябинской области с 30 сентября по 4 октября будет действовать IV класс пожарной опасности. Рассказываем, что это значит.

«В регионе сохраняется высокая пожарная опасность. В отдельных районах Челябинской области повышается вероятность возникновения ЧС не выше муниципального уровня, связанных с лесными пожарами, угрозой перехода природных пожаров на населенные пункты, увеличением площади природных пожаров до крупных»,— предупредили в Гидрометцентре.

При IV классе пожарной опасности запрещается разводить костры, жечь мусор и траву на землях лесного фонда и прилегающих территориях, а также на земельных участках, примыкающих к землям сельскохозяйственного назначения. Людям запрещено посещать леса, а также въезжать в них на машинах, поскольку движущийся по сухой траве транспорт может спровоцировать пожар. Крайне осторожными следует быть при курении: важно следить, чтобы окурки и спички были полностью потушены.