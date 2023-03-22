Вышел из чата: школьников и их родителей призвали не использовать иностранные мессенджеры

Для обсуждения школьных вопросов им рекомендовано перейти на платформу «Сферум»

С 1 марта этого года в России вступил в силу запрет на использование иностранных мессенджеров. Это значит, что госорганизации — в том числе, школы и учреждения допобразования — должны использовать для обмена информацией специальные безопасные сервисы. В соцсетях Челябинской области родители активно обсуждают, что педагоги предложили перенести чаты из привычных сервисов Viber, Telegram и WhatsApp в «VK-мессенджер». Мы выяснили, для чего это нужно, и при каких условиях подобные чаты можно сохранить.

В списке запрещенных в стране с 1 марта 2023 года сервисов — такие ресурсы, как Discord, Microsoft Teams, Skype for Business, Snapchat, Telegram, Threema, Viber, WhatsApp и WeChat. Так как многие оргвопросы по образовательному процессу родители привыкли решать онлайн, им предложили использовать информационно-коммуникационную платформу «Сферум», которая имеет свой мессенджер — «VK мессенджер». Сервис связан с системой «Сетевой город» и есть в каждой школе Челябинской области.

Предложения перенести школьные чаты на платформу «Сферум» уже получили многие родители. В региональном Минобре объяснили, что другие мессенджеры не гарантируют защиты персональных данных, тогда как пространство «Сферума» защищено, номера телефонов скрыты, а данные профилей недоступны всем остальным пользователям.

Первый заместитель министра образования Челябинской области Елена Коузова уточнила, что перейти на отечественный «Сферум» нужно, если в чат включены участники образовательного процесса: учителя или ученики. Это касается как школ, так и системы дополнительного образования. Но если в чате между собой общаются только родители, то они вправе делать в любом удобном для них мессенджере.

Елена Коузова также добавила, что переход школьных чатов на отечественную платформу идет постепенно, и так как к «Сферуму» подключены все школы региона, в скором времени родительские чаты перестанут появляться в иностранных мессенджерах.

Напомним, ранее Минобр Челябинской области подтверждал, что на частной жизни запрет на заграничные мессенджеры никак не скажется.