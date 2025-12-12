Выше нормы поднимется температура на севере Челябинской области 12 декабря

На юге — около нормы

Сегодня, 12 декабря, в разных частях Челябинской области погода будет разной: на юге — ниже −10°C, на севере — тепло до −2°C, а на западе пройдет снег при теплой погоде, сообщили синоптики областного Гидрометеоцентра.

В Челябинске — без осадков и минус 5—7°C. Ветер южный, до 3 метров в секунду.

В Магнитогорске сегодня максимум −8°C. Облачно с прояснениями.

В Миассе столбики термометров достигнут −6°C. День выдастся пасмурным. Ветер южный, слабый.

В Златоусте тоже облачно, но теплее: градусники покажут около −2°C. Ночью может пройти небольшой снег. Штиль.

В Троицке и Южноуральске на порядок ниже — около −12°C. Преимущественно облачно.

В Аше будет снежно и −5°C. Ветер юго-западный, 4 метра в секунду.

В Симе также ожидается небольшой снег. Столбики термометров зафиксируются на −4°C.

Жителям Еманжелинска достанутся хмурое небо и −9°C. Ветер южного направления, 3 метра в секунду.

В целом на севере региона будет от минус 3—8°C, на юге — от −7 до −12°C. В горных районах местами пройдет небольшой снег. На остальной территории — без осадков, но и солнца будет мало. Ветер слабый южного направления, порывы могут достигать 13 метров в секунду.