Вырубленные в городском бору деревья восстановят в мае 2022 года

Главное управление лесами Челябинской области прокомментировало уничтожение насаждений

Челябинцы нередко выражают возмущение вырубкой деревьев городском бору. Главное управление лесами Челябинской области получило множество обращений с просьбами объяснить произошедшую в декабре 2021 года рубку, сдача результатов которой происходит прямо сейчас.

Замначальника организации Юрий Золотухин посетил городской бор, чтобы посмотреть на ход работ и объяснить необходимость вырубки.

«В 2010-2012 годах здесь были пожары, в результате чего насаждения погибли», — напомнил Юрий Золотухин.





Специалист рассказал, что произведенная вырубка на площади в 2,5 гектара — плановое санитарное мероприятие. Он отметил, что убирали исключительно погибшие деревья, определяя и обходя стороной здоровые.

«Из оставшихся сухих бревен мы делаем малые архитектурные формы: скамейки, мостики через речку в городском бору. Стараемся с максимальной пользой использовать срубленное»,— поделился Замначальника Главного управления лесами Челябинской области.

Юрий Золотухин также отметил, что некоторых граждан беспокоят костры, разводимые на территории. По его словам, так уничтожают непригодное даже для скамеек мертвое дерево и кустарники. Все с соблюдением норм и только в непожароопасный период.

Специалист поделился, что в ближайшее время на выделенные областью деньги будут закуплены измельчители, чтобы уйти от способа уничтожения древесного мусора огнем. Так пожароопасность точно сведется к нулю.

В мае этого года территорию в городском бору, на которой произвели рубку, засадят новыми деревьями. Юрий Золотухин предложил неравнодушным гражданам принять участие в мероприятии.

Кроме того, отмечается, что около 50 гектаров погибшего леса будет убрано в 2022 году. Однако площадь одной конкретной вырубки будет меньше: очаги пожара в этих местах были небольшие. С учетом увеличения финансирования организации увеличатся и объемы лесовосстановления. В планах уже есть озеленение 3,5 гектара территорий.

Напомним, беспокойство за сохранность бора челябинцы уже высказывали в 2019 году. Тогда вырубки также оказались санитарными.

Тем не менее, иногда деревья уничтожаются незаконно. Накануне в Троицке задержали подозреваемых в незаконной вырубке деревьев. Ущерб лесному фонду превысил 17 тысяч рублей.