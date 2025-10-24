Выросло число пропавших без вести во время взрывов на предприятии в Копейске

Актуальную информацию на 13 часов 24 октября сообщил глава региона

После взрывов на предприятии в Копейске уточняется местонахождение 11 человек, гибель 12 подтверждена. Актуальную информацию на 13 часов пятницы, 24 октября, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Также уточнены цифры по числу пострадавших: медицинскую помощь получают 29 человек, из них шестеро госпитализированы, в том числе пятеро — в тяжелом состоянии, остальные наблюдаются амбулаторно.

Напомним, 24 октября 2025 года объявлено в Челябинской области днем траура по жертвам трагедии. В Копейске утром состоялся траурный митинг, жители города несут цветы к танку у парка Победы; по всей области приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия.