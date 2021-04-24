Выпускные экзамены в школах в 2021 году стартуют с 31 мая

Расписание сдачи ЕГЭ утвердили Минпросвещения РФ и Рособрнадзор

Минпросвещения РФ и Рособрнадзор утвердили даты сдачи Единого государственного экзамена в 2021 году. Первые итоговые аттестации пройдут 31 мая, сообщается в документе.

В понедельник, 31 мая, пройдут экзамены по географии, литературе и химии; 3 и 4 июня выпускники будут сдавать ЕГЭ по русскому языку. 7 июня пройдет экзамен про профильной математике, ЕГЭ по базовой не предусмотрено. Историю и физику школьники будут сдавать 11 июня, обществознание — 15 июня, биологию и иностранные языки (за исключением раздела «Говорение») — 18 июня.

Устную часть по иностранным предметам выпускники будут сдавать 21 и 22 июня, экзамены по информатике и информационно-коммуникационным технологиям — 24 и 25 июня.

С 28 июня по 2 июля ЕГЭ смогут сдать те выпускники, которые пропустили экзамены в основной период из-за болезни или по другим причинам, а также те, кто не успел завершить экзамен в основной период. 28 июня пересдать экзамены смогут и те, кто получил неудовлетворительный результат по русскому языку.

С 12 по 17 июля экзамены пройдут для тех, кто пропустил и основной, и резервный периоды сдачи ЕГЭ. 13 июля экзамен по русскому могут пересдать выпускники, получившие неудовлетворительный результат в резервный период.

Напомним, выпускники, не планирующие поступать в вузы, для получения аттестата должны сдать государственный выпускной экзамен по математике и русскому языку. Те, кто собрался получать высшее образование, должны сдать ЕГЭ по обязательному русскому языку и тем предметам, которые требует учебное заведение.