Выпускной родителям челябинских школьников обойдется в среднем в восемь тысяч рублей

К такому выводу пришли аналитики Авито Услуг, проанализировав цены на необходимые услуги и товары

Уже совсем скоро выпускники школ сдадут последние экзамены и попрощаются со школой на выпускном вечере. Последний, кстати, по подсчетам аналитиков Авито Услуг обойдется родителям челябинских школьников в восемь тысяч рублей.

Организация праздника

Подготовка к торжеству начинается, как правило, заранее. Родители выпускников договариваются об аренде помещения, где будет проходить праздник, автомобиля, составляют меню, а также заказывают услуги фотографа. По данным аналитиков Авито Услуг, на сегодняшний день стоимость аренды помещения составляет 800 рублей за час. За аренду автомобиля — чаще всего для выпускников заказывают лимузин — придется отдать 1500 рублей за один час. Итоговая стоимость будет зависеть от того, будет ли водитель ждать школьников с праздника. Фотографы и видеографы обычно запрашивают за час работы 1000 рублей. Еще по 800 рублей родителям придется заплатить за праздничный стол.

Букет для учителя

Выпускной — это праздник не только для школьников и их родителей, но и для учителей, поэтому букет цветов для классного руководителя и любимых преподавателей — важная статья расходов. Родителям челябинских выпускников средний букет обойдется в 800 рублей. При этом, как отмечает руководитель маркетинговых проектов Авито Услуг Иван Чулков, в этом году цены на них заметно снижены:

«В большинстве случаев цены на услуги не изменились, за исключением услуг флористов и видеографов, стоимость которых повысилась в два раза год к году. А вот цена на букет в среднем снизилась на 30%»,— сообщил эксперт.

Собрать выпускника

Праздничные наряды — еще одна неотъемлемая часть расходов. Как сообщают аналитики Авито Услуг, чаще всего челябинские выпускницы приобретают платья на Авито, не видя смысла тратить на наряд, который вряд ли наденут еще раз, большие деньги. На доске объявлений приобрести платье можно как за 1300 рублей, так за 2000 рублей и более. На костюм для юношей обычно тоже уходит около 2000 рублей. Что касается обуви, то приобрести туфли для девушек в среднем можно за 600 рублей, для юношей — за 500 рублей.

Не обойтись при подготовке к торжеству и без красивых прически и макияжа. В этом году средняя стоимость услуг визажиста в Челябинске составляет около 800 рублей, укладка у парикмахера — 700 рублей.







Таким образом, на выпускной родителям челябинских школьников придется потратить около 8000 рублей. Однако в этом году количество объявлений от специалистов в области организации и проведения мероприятий выросло почти на 70% по сравнению с 2020 годом, поэтому родители смогут выбрать те, от которых не сильно пострадает семейный бюджет.