Выпускники вузов начинают производственную деятельность на стратегическом предприятии

Коллектив АО «ГРЦ Макеева» пополняется новыми кадрами

В Московском авиационном институте — опорном вузе ракетно-космической отрасли России — состоялось торжественное вручение дипломов выпускникам, обучавшимся по целевым договорам в интересах предприятий госкорпорации «Роскосмос». Дипломы получили 67 выпускников, из них семь — с отличием, в том числе целевик Государственного ракетного центра, сообщает пресс-служба АО «ГРЦ Макеева».

Их поздравили первый заместитель генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» по экономике и финансам Максим Овчинников и представители руководящего состава профильных предприятий. Как подчеркнул Максим Овчинников, ракетно-космическая отрасль сегодня переживает серьезные изменения и имеет ряд амбициозных задач на ближайшее будущее.

Заместитель генерального директора по персоналу — начальник кадровой службы ГРЦ Ирина Готман вручила красный диплом Владиславу Гайнанову, «без пяти минут» молодому специалисту АО «ГРЦ Макеева». Она выразила уверенность в том, что он успешно реализует свои знания и способности в новых проектах ГРЦ, обязательно достигнет личных успехов и тем самым внесет вклад в развитие предприятия и ракетно-космической отрасли.

Эти слова Ирина Готман отнесла ко всем молодым специалистам, которые вольются в этом году в прославленный коллектив Государственного ракетного центра. Для инженеров и конструкторов, окончивших вузы в рамках целевой подготовки, знакомство с ГРЦ началось еще на практике, а кто-то и защищался в стенах предприятия. Кроме того, все годы учебы ребята не только находились под пристальным вниманием наставников, но и ощущали постоянную поддержку в виде дополнительных стипендий от предприятия.

При поступлении на работу молодых специалистов ждет единовременная материальная помощь и надбавка к заработной плате в течение первых двух лет работы. А самое главное — интересная перспективная деятельность и возможность проявить себя.