Выпускники программы «Время героев» уже работают руководителями

Владимир Путин рассказал, как проходит отбор в программе

В 2024 году в России начала работать федеральная программа «Время героев». Она позволила участникам СВО получить знания в сфере экономики и управления, чтобы в будущем они могли работать во власти, руководить организациями. Напомним, президент назвал участников СВО «настоящей элитой России», говоря о программе «Время героев» в послании Федеральному собранию.

На прямой линии Владимир Путин рассказал, что идея создать такую программу возникла у него при встрече с бойцами.

«Отбор очень серьезный, только 83 человека мы отобрали из этих 43 тысяч. И понятно почему. Здесь нужны люди, которые имеют опыт административной работы, образование и так далее. И подходят по параметрам для будущей деятельности во главе крупных компаний или муниципальных образований, целых регионов, министерств и ведомств», — сказал президент.

Владимир Путин отметил, что все-таки одно дело — воевать за Родину, а другое дело — работать с людьми. Программа позволяет выбрать из участников СВО подходящих людей.

«И промашки пока нет ни одной. Просто они замечательные ребята. Сейчас у нас уже идет отбор на второй этап. Уже 15 с лишним тысяч заявок поступило», — отметил глава государства.

В следующем году сбор заявок на «Время героев» будет продлен. По первому набору работа продолжается. Уже многим участникам сделаны предложения, многие уже работают: руководителями регионов, в бизнесе, крупных компаниях, в органах власти всех уровней — и регионального, местного, и федерального.

Напомним, губернатор Челябинской области в декабре 2024 года анонсировал создание региональной программы «Время героев». Будут привлекать ветеранов к обучению и организовывать социальный лифт ребятам, вернувшимся с СВО.