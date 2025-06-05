Выпускники программы «Герои Южного Урала» усилят кадровый резерв региона

Губернатор Алексей Текслер назвал реадаптацию участников СВО к мирной жизни одним из приоритетов

Возвращение участников специальной военной операции к мирной жизни губернатор Челябинской области Алексей Текслер назвал одним из важнейших приоритетов всех уровней власти, выступая с обращением к Законодательному собранию региона.

«Важно обеспечить возвращение наших воинов к мирной жизни. Хочу подчеркнуть, мы говорим о людях, которые делом доказали преданность России, идеалам и ценностям нашей страны, получили огромный опыт, который будет востребован в Челябинской области. Вижу, с какой отдачей работают ветераны СВО на предприятиях и в общественных объединениях, как участвуют в патриотическом воспитании и как проявили себя в представительных органах власти. Поэтому реализуем программу „Герои Южного Урала“, выпускники которой усилят региональный кадровый резерв», — сказал губернатор.

Прямую трансляцию обращения губернатора к ЗСО можно посмотреть здесь.