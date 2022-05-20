Выпускники детсадов Челябинска смогут посещать группы до 31 августа

Родителям не должны отказать в приеме ребенка после прощального утренника

В Челябинске выпускные из детских садов отгремят в конце мая. В этом году дошкольные образовательные учреждения окончат порядка 17 тысяч малышей. Родители будущих первоклассников переживают, что их детям откажут в приеме после прощального утренника. Но в городском комитете по делам образования успокаивают — посещать группы ребята вправе до конца августа.



«Воспитатели в садике попросили по возможности разобрать детей к середине июля. В это время начнутся ремонты в группах, а в садик будут набирать новых ребят. У меня летний отпуск всего две недели. Бабушек и дедушек нет. Куда его пристроить до начала занятий в школе?» — написала в редакцию ИА «Первое областное» челябинка Елена Горбань.

В городском комитете в ответ на запрос информационного агентства напомнили, что выпускной в детском саду — одно из мероприятий образовательной программы. Вместе с тем посещать детский сад выпускник детского сада может в соответствии с договором, заключенным между родителями и учреждением.

«Договор действует до конца учебного года, то есть до 31 августа», — уточнили в ведомстве.

В Челябинске в 2022 году выпускные в детсадах пройдут с соблюдением профилактических антиковидных мер, а формат утренников определят заведующие.

Ограничений на посещение родителями выпускных в детских садах на сегодняшний день нет. Но в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора праздники должны проходить по возможности на улице либо в помещении, с соблюдением масочного режима и социальной дистанции.

Последний звонок во всех школах Челябинска пройдет в один день — 25 мая. Другие школы Челябинской области могут выбрать одну из пяти предложенных региональным Минобром дат: 20 или 21 мая, а также день с 23 по 25 мая. В некоторых учреждениях праздники уже прошли.