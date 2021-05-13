Выпускники Челябинской области сдадут пробные экзамены по обществознанию и английскому языку

Это необходимо, чтобы проверить работу техники и организацию всего процесса

В Челябинской области 13 мая проводится проверка технологии проведения единого государственного экзамена. Выпускники пишут пробные работы по обществознанию и английскому языку, сообщает пресс-служба министерства образования и науки региона.

Целью тренировки является тестирование организационных и технологических алгоритмов. Выпускники получат возможность ознакомиться с процессом проведения экзамена и проверить свои силы.

«В тренировочном мероприятии на базе 85 пунктов проведения экзамена примут участие 6055 обучающихся: по обществознанию — 5284 участника, по английскому языку — 771 участник. По итогам тренировочных мероприятий участники будут ознакомлены с результатами — первичными баллами за выполненные задания. Результаты участники получат не позднее 25 мая», — прокомментировала ситуацию начальник Управления общего образования Министерства образования и науки Челябинской области Елена Тюрина.

Также 13 мая состоится проверка системы видеонаблюдения перед основным сроком сдачи ЕГЭ, который намечен на период с 31 мая по 25 июня.

Подробнее о расписании ЕГЭ в 2021 году — в нашем материале.