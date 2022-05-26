30 и 31 мая выпускники сдадут русский язык.
2—3 июня — математику.
6 июня состоится экзамен по физике и истории.
9 июня — обществознание.
14 июня пройдет ЕГЭ по биологии, иностранным языкам (за исключением раздела «говорение»). 16—17 июня выпускники сдадут раздел «говорение» (иностранные языки).
20—21 июня одиннадцатиклассники сдают информатику и ИКТ.
С 23 июня по 2 июля предусмотрены резервные сроки для сдачи ЕГЭ.
А накануне к школьникам обратился губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
«Ребята, желаю вам успехов! С честью пройти испытания и поступить в вузы, которые вы выбрали. Вы вступаете во взрослую жизнь в непростое время. Тем ценнее знания: те, что дали в школе, и те, что получите в будущем. Сейчас открываются новые возможности, используйте их. Выберите востребованную профессию, добейтесь успехов. Верю в ваш талант и целеустремленность. Пусть вам сопутствуют удача и опытные наставники. Вы нужны нашей области, нужны стране. Помните об этом», — сказал губернатор.
В 2022 году школы области выпустят около 14 тысяч одиннадцатиклассников.
Период государственной итоговой аттестации для девятиклассников начался еще на прошлой неделе. ГИА-9 в 2022 году началась с экзамена по иностранным языкам (19—10 мая), 23—24 мая прошел экзамен по математике. 27—28 мая состоится экзамен по обществознанию, 1 июня — по истории, физики, биологии, химии.
7—8 июня выпускники 9-х классов сдадут русский язык, 15 июня — биологию, информатику и ИКТ, географию, химию. 22 июня пройдут экзамены по литературе, физике, информатике и ИКТ, географии. Резервные сроки предусмотрены с 4 по 9 июля.
Между тем школьники и студенты из Челябинской области могут выиграть бесплатный тур по России. Такую возможность дает проект «Больше чем путешествие».