Выпускники Челябинской области напишут первый ЕГЭ 26 мая

С напутственным словом к ученикам обратился губернатор Алексей Текслер

В этот четверг, 26 мая, выпускники одиннадцатых классов начинают сдавать ЕГЭ. Уже сегодня они напишут выпускные работы по географии, литературе и химии, сообщает пресс-служба городского комитета по делам образования администрации Челябинска.

30 и 31 мая выпускники сдадут русский язык.

2—3 июня — математику.

6 июня состоится экзамен по физике и истории.

9 июня — обществознание.

14 июня пройдет ЕГЭ по биологии, иностранным языкам (за исключением раздела «говорение»). 16—17 июня выпускники сдадут раздел «говорение» (иностранные языки).

20—21 июня одиннадцатиклассники сдают информатику и ИКТ.

С 23 июня по 2 июля предусмотрены резервные сроки для сдачи ЕГЭ.

А накануне к школьникам обратился губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Ребята, желаю вам успехов! С честью пройти испытания и поступить в вузы, которые вы выбрали. Вы вступаете во взрослую жизнь в непростое время. Тем ценнее знания: те, что дали в школе, и те, что получите в будущем. Сейчас открываются новые возможности, используйте их. Выберите востребованную профессию, добейтесь успехов. Верю в ваш талант и целеустремленность. Пусть вам сопутствуют удача и опытные наставники. Вы нужны нашей области, нужны стране. Помните об этом»,

— сказал губернатор.

В 2022 году школы области выпустят около 14 тысяч одиннадцатиклассников.

Период государственной итоговой аттестации для девятиклассников начался еще на прошлой неделе. ГИА-9 в 2022 году началась с экзамена по иностранным языкам (19—10 мая), 23—24 мая прошел экзамен по математике. 27—28 мая состоится экзамен по обществознанию, 1 июня — по истории, физики, биологии, химии.