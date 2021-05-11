Выпускники Челябинской области напишут итоговое сочинение в дополнительный день

Те, кто справятся, получат доступ к выпускным экзаменам

В Челябинской области выпускники напишут итоговое сочинение в дополнительный день. Проверочная работа начнется в 10 часов утра 12 мая. Сочинение будут писать 300 учеников, сообщает пресс-служба министерства образования региона.

Большая часть выпускников этого года уже написали эту работу в апреле. 98% учеников получили «зачет» и допуск к государственной итоговой аттестации.

«Тем, кто по уважительной причине не смог присутствовать на сочинении или получил „незачет“, дается возможность написать сочинение снова», — отмечает начальник управления общего образования министерства образования и науки Челябинской области Елена Тюрина.

Правила выполнения работы останутся прежними: темы будут известны лишь за 15 минут до старта. На написание ученикам выделяется 3 часа 55 минут. Во время проверочной работы запрещено использовать гаджеты, книги и шпаргалки.

Те, кто не справится и на этот раз, смогут использовать еще один дополнительный день — речь идет о 19 мая.