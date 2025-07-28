Выпускники Челябинской области достигли 140 стобалльных результатов на ЕГЭ

Губернатор Челябинской области особо отметил тех, кто добился максимума сразу по двум предметам



В 2025 году южноуральские выпускники продемонстрировали впечатляющие результаты ЕГЭ. Он достигли 140 стобалльных результатов. Химия стала самым популярным предметом среди стобалльников, за ней уверенно следуют информатика, математика, литература, русский язык и физика.

Губернатор Алексей Текслер особо отметил семь ребят, которые смогли получить 100 баллов по двум предметам сразу.

Андрей Степанов, ученик школы № 5 из Магнитогорска, блестяще сдал русский язык и химию, продемонстрировав отличные знания в гуманитарной и точной науках.

Полина Санникова из челябинского лицея № 148 показала выдающиеся результаты по профильной математике и физике, подтвердив высокий уровень подготовки в области точных наук.

Еще одна челябинка, Полина Ахрарова из школы № 104, поразила экспертов своими знаниями биологии и химии, сочетая успехи в естественных науках.

Не меньшего успеха добились и трое учеников челябинского лицея № 31: Степан Шумков, Алексей Власов и Михаил Дубов, получившие максимальные баллы по профильной математике и информатике.

Кирилл Малышев из лицея № 67 Челябинска продемонстрировал глубокие знания физики и информатики.

«Гордимся нашими выпускниками! Желаю всем ребятам успешного поступления в вузы. Пусть у вас все получится!»— поздравил ребят Алексей Текслер.