Выпускники челябинских детдомов получили наборы бытовой техники, продуктов и канцелярии к новому учебному году

Раньше дети-сироты заезжали в общежития образовательных учреждений с пустыми руками

Многие дети-сироты и ребята, оставшиеся без попечения родителей, поступая в образовательные учреждения, не могут взять с собой в общежитие хотя бы базовый набор бытовых предметов, еды и канцелярии для полноценного начала учебного года. С этим вопросом сегодня, в Международный день благотворительности, 37 челябинским ребятам помог Фонд 2020, на деньги которого удалось собрать «сумки выпускника» воспитанникам подшефных центров.

Выплатами от государства ребенок может воспользоваться только когда ему исполнится 18 лет. Стипендия приходит только в конце сентября, поэтому на первое время сотрудники детдомов собирают детей своими силами. Фонд 2020 подключил Молодежную палату Челябинска, совместно получилось собрать «Сумку выпускника», куда входит все самое необходимое для самостоятельной жизни на сумму около восьми тысяч рублей: бытовая химия, средства гигиены, посуда (в том числе чайник и сковорода), утюг, постельное белье, канцелярия и продукты для долгосрочного хранения.





«Мы вручаем сумки нашим подопечным, которые участвуют в проекте “Наставничество”, такие же сумки получат все 37 выпускников этого года, которые пополнят ряды средне-специальных образовательных учреждений», — поделилась учредитель Фонда 2020 Ирина Текслер.

В этом году проблему решили силами Фонда, но в будущем, по словам Ирины Текслер, вопрос может быть систематизирован.