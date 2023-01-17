«Дорогие земляки, южноуральцы! Примите самые искренние поздравления с нашим праздником — с днем рождения Челябинской области. В этот день желаю вам крепкого здоровья, успехов в самых смелых начинаниях, семейного благополучия, счастья и мира. С вами космонавт Роскосмоса с челябинской закалкой Дмитрий Петелин», — обратился он к землякам.
Российский космонавт-испытатель Дмитрий Петелин родился в Казахстане. В Челябинске он окончил в 2006 году аэрокосмический факультет Южно-Уральского государственного университета и получил диплом инженера по специальности «самолето- и вертолетостроение».
В 2012 году Петелин подал документы на первый открытый конкурс в отряд космонавтов. С осени 2022 года Дмитрий Петелин находится на международной космической станции в космосе.
Предполагается, что наш земляк проведет на орбите 188 суток.
В ноябре Дмитрий Петелин вышел в открытый космос и провел за бортом МКС более шести часов.