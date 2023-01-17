Выпускник ЮУрГУ поздравил жителей Челябинской области из космоса

17 января региону исполнилось 89 лет

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Выпускник ЮУрГУ поздравил жителей Челябинской области с днем рождения региона из космоса. На борту МКС Дмитрий Петелин записал видео к празднику.

«Дорогие земляки, южноуральцы! Примите самые искренние поздравления с нашим праздником — с днем рождения Челябинской области. В этот день желаю вам крепкого здоровья, успехов в самых смелых начинаниях, семейного благополучия, счастья и мира. С вами космонавт Роскосмоса с челябинской закалкой Дмитрий Петелин»,

— обратился он к землякам.

Российский космонавт-испытатель Дмитрий Петелин родился в Казахстане. В Челябинске он окончил в 2006 году аэрокосмический факультет Южно-Уральского государственного университета и получил диплом инженера по специальности «самолето- и вертолетостроение».