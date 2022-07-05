Выпускник ЮУрГУ из Сирии нашел способ снизить вредные выбросы в металлургии

Ноу-хау иностранца успешно внедрили на одном из челябинских предприятий

Студент Южно-Уральского государственного университета из Сирии Нассер Бадор нашел экологически чистый способ изготовления металлических отливок для нефтегазового оборудования. Технология была внедрена на челябинском заводе «ИНКО» и показала свою эффективность. Об этом сегодня, 5 июля, сообщила пресс-служба вуза.

По словам автора ноу-хау, суть его проекта — изготовление литейных форм из экологически чистых материалов.

«Новые литейные формы с отечественными материалами позволят заменить распространенные в литейном производстве импортные дорогостоящие формы на основе токсичной фенолформальдегидной смолы», — пояснил Нассер Бадор.

Разработка сирийца легла в основу его магистерской диссертации, которую он успешно защитил этим летом. Как отмечают в ЮУрГУ, работа Нассера Бадора выполнена в соответствии с мировым трендом на «зеленую металлургию».

Новая технология уже внедрена на челябинском заводе «ИНКО». Благодаря этому было достигнуто снижение токсичных выбросов на стадии заливки форм расплавом.