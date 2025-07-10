Выпускник ЧелГУ создал искусственную руку при помощи ИИ

В основе работы умного протеза — принципиально новый подход к управлению конечностью

Выпускник направления «Фундаментальная информатика и информационные технологии» Троицкого филиала Челябинского госуниверситета Евгений Рейнгард разработал протез кисти руки с принципиально новым подходом к управлению. Умный протез, созданный с применением современных технологий компьютерного зрения и машинного обучения, стал его выпускной работой, сообщает пресс-служба вуза.

Автор разработки говорит, что взялся за поиски в связи с растущей потребностью и из желания помочь людям с ампутированными конечностями.

Сначала поиск шел в направлении создания бионического протеза, однако они дороги, сложны в настройке и эксплуатации. Концептуально новый подход Евгения Рейнгарда и его научного руководителя доцента Андрея Фадеева — в использовании технологий искусственного интеллекта для автоматизации схвата протеза кисти руки для различных классов объектов.

«Говоря простыми словами, протез самостоятельно определяет, какой объект оказывается в области захвата, и подбирает такой вид схвата, который позволяет удержать предмет в искусственной руке», — рассказывает Евгений.

При этом скорость распознавания и выполнение схвата вполне сопоставимы с реакцией человека. Такой подход в значительной степени устраняет неудобства управления протезом для людей с ампутированными конечностями, резюмирует разработчик.

Автор: Ксения Максимовских