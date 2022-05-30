Выплаты военнослужащим запретят списывать за долги по кредитам

В федеральное законодательство внесут дополнительные меры поддержки военным

Боевые выплаты военнослужащих защитят от списания за долги. Соответствующие поправки внесут на предстоящей неделе в Госдуму, сообщил первый заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Андрей Турчак.

Выплаты военнослужащих защитят от списания по долгам кредиторов. С такой инициативой выступили депутаты партии «Единая Россия». Поправки должны принять в начале текущей неделе в Госдуме.

«Это крайне важное и справедливое решение. И лишь малая часть того, что мы можем сделать в поддержку наших ребят, выполняющих свой боевой долг, и их семей», — завил Андрей Турчак.

Также Андрей Турчак сообщил, что «Единая Россия» готовит изменения в федеральное законодательство, основанные на региональной практике, по дополнительным мерам поддержки военнослужащих, участвующих в СВО, и членов семей погибших бойцов.