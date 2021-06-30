Выплаты на детей получат работающие южноуральцы

Министр Ирина Буторина разъяснила «правило нулевого дохода»

Министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина прокомментировала тему социальной поддержки детей. Сегодня, 30 июня, на прямой линии с Владимиром Путиным было озвучено предложение выплатить 10 тысяч рублей даже тем шестилеткам, которые не идут в первый класс. В Челябинской области при назначении выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет применяется «правило нулевого дохода», комментирует министр региональных соцотношений Ирина Буторина.

«Правило нулевого дохода» предполагает, что родители могут получать выплату на ребенка, только если сами имеют какой-то источник дохода, не только пособия, или у них есть объективные причины не работать. Если родитель получает стипендию, то есть еще учится, работает, имеет доход от предпринимательства или пенсию, он может получать пособие», — сказала Ирина Буторина.

Если заявитель показывает, что у него нет поступлений на счет, то есть он заявляет о «нулевом доходе», ему нужно представить объективную причину для этого. Только в этом случае будет назначено пособие.

«Например, это безработица. Нужна официальная регистрация в центрах занятости, но не более 6 месяцев в течение расчетного периода. Длительное лечение, уход за ребенком до трех лет, уход за инвалидом, за пожилым родственником старше 80 лет, служба в армии и трехмесячный период после службы, обучение по очной форме. В многодетной семье один из родителей может иметь нулевой доход — предполагается, что он не работает, посвящая свое время детям», — объяснила Ирина Буторина.

Также «правило нулевого дохода» не распространяется на одиноких родителей. Если суммарно у родителей отсутствовал доход по объективной причине на протяжении не менее 10 месяцев из 12, то пособие будет назначено несмотря на «нулевой доход».

«При этом объективные причины могут быть и у обоих родителей. Например, папа служил в армии, а потом в течение трех месяцев не смог найти работу, встал на биржу труда и в течение всего года не имел трудовых доходов, а мама ухаживала за ребенком в возрасте до трех лет. В таком случае, несмотря на то, что и у мамы, и у папы нет трудовых доходов, пособие будет назначено, поскольку у обоих родителей есть объективные причины для отсутствия доходов», — прокомментировала министр.

Ранее в Челябинской области разъяснили правила получения выплат на детей от 8 до 17 лет одиноким родителям.

Напомним, сегодня глава государства сказал, что выплата на подготовку детей в школу единоразовая. Она положена детям, которым шесть лет исполнится не позднее 1 сентября.