Министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина прокомментировала тему социальной поддержки детей. Сегодня, 30 июня, на прямой линии с Владимиром Путиным было озвучено предложение выплатить 10 тысяч рублей даже тем шестилеткам, которые не идут в первый класс. В Челябинской области при назначении выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет применяется «правило нулевого дохода», комментирует министр региональных соцотношений Ирина Буторина.
«Правило нулевого дохода» предполагает, что родители могут получать выплату на ребенка, только если сами имеют какой-то источник дохода, не только пособия, или у них есть объективные причины не работать. Если родитель получает стипендию, то есть еще учится, работает, имеет доход от предпринимательства или пенсию, он может получать пособие», — сказала Ирина Буторина.
Если заявитель показывает, что у него нет поступлений на счет, то есть он заявляет о «нулевом доходе», ему нужно представить объективную причину для этого. Только в этом случае будет назначено пособие.
«Например, это безработица. Нужна официальная регистрация в центрах занятости, но не более 6 месяцев в течение расчетного периода. Длительное лечение, уход за ребенком до трех лет, уход за инвалидом, за пожилым родственником старше 80 лет, служба в армии и трехмесячный период после службы, обучение по очной форме. В многодетной семье один из родителей может иметь нулевой доход — предполагается, что он не работает, посвящая свое время детям», — объяснила Ирина Буторина.
Также «правило нулевого дохода» не распространяется на одиноких родителей. Если суммарно у родителей отсутствовал доход по объективной причине на протяжении не менее 10 месяцев из 12, то пособие будет назначено несмотря на «нулевой доход».
«При этом объективные причины могут быть и у обоих родителей. Например, папа служил в армии, а потом в течение трех месяцев не смог найти работу, встал на биржу труда и в течение всего года не имел трудовых доходов, а мама ухаживала за ребенком в возрасте до трех лет. В таком случае, несмотря на то, что и у мамы, и у папы нет трудовых доходов, пособие будет назначено, поскольку у обоих родителей есть объективные причины для отсутствия доходов», — прокомментировала министр.
Ранее в Челябинской области разъяснили правила получения выплат на детей от 8 до 17 лет одиноким родителям.
Напомним, сегодня глава государства сказал, что выплата на подготовку детей в школу единоразовая. Она положена детям, которым шесть лет исполнится не позднее 1 сентября.