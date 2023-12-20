Выплату на второго ребенка в Челябинской области увеличат до 11 тысяч рублей

Необходимые поправки в законы планируют внести завтра

По предложению губернатора Алексея Текслера в Челябинской области собираются увеличить размер региональной выплаты на второго ребенка. Необходимые поправки в законы в четверг, 21 декабря, внесет Заксобрание, сообщает пресс-служба Минсоца Челябинской области.

Региональная выплата на вторых детей, рожденных или усыновленных начиная с 1 января 2022 года, назначается семьям, в которых доход на каждого человека не превышает двухкратную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения (в 2023 году — 29 932 рубля). Пособие можно получать, пока ребенку не исполнится год.

Сейчас размер выплаты составляет 7 тысяч 70 рублей, то есть половину от величины прожиточного минимума на ребенка. Выплату хотят поднять до 75% величины прожиточного минимума, то есть до 11 тысяч 29 рублей и 50 копеек.

«Выплата на второго ребенка — уникальная мера социальной поддержки, которая действует на территории Челябинской области. Выплату можно получать одновременно с ежемесячным пособием в связи с рождением и воспитанием ребенка», — говорит министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

А в 2022 году региональная выплата на второго ребенка была направлена родителям 2996 детей, в 2023 году — 6331 ребенка.