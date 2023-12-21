Выплату компенсации за съем жилья для сирот продлили до 2030 года

Этой мерой поддержки сегодня пользуются более 200 человек

В Челябинской области дети-сироты, не получившие жилье от государства, имеют право получать компенсацию за съем жилья. Первоначально предполагалось, что эта мера поддержки будет действовать до конца 2024 года. Сегодня на заседании Законодательного собрания области ее продлили до 31 декабря 2030 года.

«Компенсация за наем жилого помещения востребована среди детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Если первоначально за компенсацией обращались единицы, то в ноябре 2023 года эта цифра достигла 244 человек. Учитывая высокую значимость этой меры, мы предложили продлить эту меру до 31 декабря 2030 года», — пояснила министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

Предложение министерства депутаты одобрили в первом и третьем чтениях. Необходимые поправки в закон области приняты. Каждый год на эти цели планируют тратить более 15 млн рублей.

Также в Челябинской области с 1 января 2024 года вырастет размер денежной компенсации, которую многодетные семьи могут получить вместо участка земли. Такое решение сегодня также приняли депутаты Законодательного собрания региона.

