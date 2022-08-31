В начале августа в Челябинской области начали прием заявлений на единовременную выплату для подготовки детей к школе. На сегодняшний день по 1500 рублей от государства получили почти пять тысяч семей. Об этом во время прямого эфира в соцсетях сообщила министр социальных отношений Ирина Буторина.
«Для каждой семьи 1 Сентября — это праздник, связанный с большими хлопотами, поэтому мы всегда делаем расширенный период для приема заявлений — практически с начала августа до второй половины октября, чтобы родители, которые не успели оформить пособие до начала учебного года, могли сделать это позднее. На сегодняшний день выплаты направлены родителям 4905 детей»,— сообщила министр.
Выплаты могут получить многодетные семьи и семьи, воспитывающие детей с ограниченным возможностями здоровья. При этом по 1500 на каждого ребенка могут получить как родители школьников, так и студентов до 23 лет, обучающихся по очной форме. Однако для получения выплаты есть условие: среднедушевой доход семьи должен быть ниже прожиточного минимума.
Для оформления выплаты необходимо обратиться с заявлением и документами в управление социальной защиты по месту жительства до 20 октября. Список необходимых документов опубликован на сайте министерства социальных отношений региона.
Единовременное пособие предоставляется по решению губернатора Челябинской области Алексея Текслера.