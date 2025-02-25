Выплата федеральным льготникам в Челябинской области увеличена на 9,5%

Каждый месяц ее получают более 282 тысяч человек

С февраля федеральные льготники Челябинской области будут получать ежемесячную денежную выплату, проиндексированную на 9,5%. Перерасчет пройдет автоматически — подавать заявление в СФР не нужно. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает пресс-служба Отделения СФР России по Челябинской области.

На Южном Урале ЕДВ получают 282 775 человек. Это инвалиды — дети и взрослые, ветераны боевых действий, граждане, подвергшиеся воздействию радиации, Герои Советского Союза и России, Герои Социалистического Труда, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и гетто.

«Размер выплат зависит от категории льготника. Например, ЕДВ с учетом стоимости набора социальных услуг для инвалидов I группы составляет 5830,70 рубля, для инвалидов II группы — 4164,04 рубля, для инвалидов III группы — 3333,34 рубля, для детей с инвалидностью — 4164,04 рубля», — рассказал и. о. управляющего Отделением СФР по Челябинской области Владимир Шаронов.

При назначении ЕДВ набор социальных услуг предоставляется в виде льгот. Если льготник хочет изменить форму получения, то должен подать заявление до 1 октября 2025 года. Обновленный порядок начнет действовать с 1 января 2026 года. При этом заявление будет действовать, пока человек не подаст обратное заявление.

«Выбор в пользу льгот или денежной компенсации человек делает самостоятельно. Напомню, что набор социальных услуг в натуральном виде предоставляется не в пределах денежной компенсации, а в объеме, который необходим человеку», — добавляет Владимир Шаронов.

Особый порядок предусмотрен для ветеранов боевых действий: для них набор социальных услуг сразу устанавливается в денежном выражении. Потом они могут подать заявление на получение льгот.