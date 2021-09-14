Выписки из ЗАГСа теперь можно получить на портале госуслуг

Сведения можно запросить без ожидания в очередях

Выписки из ЗАГСа теперь можно получить, не выходя из дома. Для этого Минцифры совместно с ФНС запустили новый сервис на портале госуслуг, сообщили на официальном портале правительства РФ.

Речь идет о свидетельстве о браке или разводе, рождении, а также перемене имени. Все эти выписки нужны, например, для получения других документов, сделок купли-продажи.

Чтобы получить необходимые сведения, нужно зайти в раздел «Документы и данные» портала госуслуг, затем — в «Семья и дети». Также можно оформить подписку, тогда данные будут в личном кабинете.