Выпечку и варенье из Челябинской области везет на передовую бабушка‑волонтер

Угощение для бойцов передаст им домашнюю атмосферу

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Машина с гуманитарным грузом, собранным в Кунашакском районе, выехала из Челябинска вечером 15 апреля. Бойцам везут выпечку, домашнее варенье, соленья и необходимые вещи, которые понадобятся бойцам на передовой, сообщает корреспондент ИА «Первое областное». Транспорт Байрамбике Хамитовой выделили по поручению губернатора Челябинской области.

Женщине 86 лет, это ее 17-я поездка «за ленточку». Вместе с ней едет наш журналист Марина Власова. Для Марины это первая поездка в новые территории. Они планируют посетить Донецк, Макеевку и Ясиноватую.

«Для меня это первая поездка в новые территории. Это, конечно, очень волнительно и ответственно. Для меня большая честь — поехать туда с человеком с таким большим сердцем», — признается Марина Власова.

Байрамбике говорит, что ее часто беспокоит здоровье. Но когда она собирается к бойцам, просто летает и не чувствует боли.

«Настроение отличное. Я, как туда собираюсь, летаю. У меня компрессионный перелом, спина болит, руки. А когда туда еду — ничего не болит», — говорит Байрамбике Хамитова.