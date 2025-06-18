Вылет в Шарм-эш-Шейх из Челябинска снова перенесли

Туристы ждут рейса почти сутки

Рейс № 698 из Челябинска в Шарм-эш-Шейх вновь перенесли. Самолет должен был улететь в 1:20 18 июня, его перенесли на 19:00. Теперь на онлайн-табло аэропорта «Курчатов» появилось новое время вылета — 00:00 19 июня.

Задержку рейса объяснили техническими причинами. Туристов отправили в гостиницу.

Ранее сообщали, что челябинская транспортная прокуратура начала проверку по соблюдению прав потребителей и оценку организацию работы аэропорта.

А еще, с 12 июля из областной столицы в Египет будет летать еще один рейс.