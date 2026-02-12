Вылет самолета из Челябинска в Сочи задерживается на 8 часов

Также перенесены рейсы в Сургут и обратно

Из Челябинска 12 февраля задерживаются рейсы в Сочи, Сургут и обратно, согласно данным онлайн-табло аэропорта Курчатов.



Самолет из Челябинска в Сочи должен был улететь в 6:10, но его перенесли на 13:40. Обратный рейс планировался на 5:20, однако время вылета изменили предварительно на 12:50. Оба перелета обслуживает компания «Икар».



Рейс в Сургут должен был отправиться в 14:30, но его перенесли на 16:55. Обратный самолет должен был вернуться в областную столицу в 12:40, но прилетит в 16:15. Перелеты обслуживает компания «ЮТэйр».