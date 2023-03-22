Вылет рейса из Челябинска в Норильск задержали на 3,5 часа

В северном городе бушует непогода

В челябинском аэропорту на более чем три часа задерживается вылет самолета в Норильск из-за бушующей там непогоды. Как сообщили 22 марта в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, сотрудники ведомства контролируют оказание всех необходимых услуг пассажирам рейса.

По данным онлайн-табло на сайте аэропорта, рейс № 1279 авиакомпании Red Wings должен был отправиться в Норильск в 07:05, однако сейчас расчетное время вылета — 10:30.

«На рейс зарегистрировано 64 пассажира, из них 5 несовершеннолетних. Оказание услуг пассажирам находится на контроле Челябинской транспортной прокуратуры»,— сообщили в ведомстве.

В минувшие выходные самолет более суток не мог вылететь из Челябинска в Сочи. Задержка составила более 25 часов. Причиной стали неблагоприятные погодные условия в южном городе.