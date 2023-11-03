Выходные в Челябинской области пройдут без осадков

Температура воздуха немного снизится

В предстоящие выходные, 4 и 5 ноября, в Челябинской области ожидается небольшое похолодание: ночные температуры вновь станут минусовыми, днем будет чуть холоднее, чем в предыдущие дни. Осадков синоптики областного Гидрометеоцентра не прогнозируют.

В ночь на субботу температура воздуха в регионе составит от −1 до +4°C, при прояснении похолодает до −5°C. В северной половине области местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Днем столбики термометров установятся в пределах от 0 до +5°C, на юге потеплеет до +8°C. Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный от 4 до 9 метров в секунду, порывы могут достигать 14 метров в секунду.

В Челябинске предстоящей ночью ожидается около −2°C, днем синоптики прогнозируют от +1 до +3°C. Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западной четверти 4—9 метров в секунду с порывами до 12 метров в секунду.

В воскресенье, 5 ноября, в Челябинской области в ночные часы обещают от −8 до −3°C, днем погода порадует отсутствием осадков и прогревом воздуха до +6°C. Однако в отдельных районах столбики термометров покажут около +1°. Ветер южный, юго-западный от 3 до 8 метров в секунду.

В столице Южного Урала 5 ноября также обойдется без осадков. Ночью будет от −5 до −3°C, днем — до +4°C. Переменная облачность. Ветер южного направления 3—8 метров в секунду.