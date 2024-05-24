Выходные в Челябинской области ожидаются теплыми

В воскресенье пройдет дождь

В предстоящие выходные, 25 и 26 мая, в Челябинской области ожидается теплая погода: в большинстве районов столбики термометров поднимутся выше 20 градусов. В субботу синоптики областного Гидрометеоцентра обещают переменную облачность, в воскресенье пройдет небольшой дождь.

Предстоящей ночью в Челябинске температура воздуха составит около +2°C, днем потеплеет до +19…+21 градуса. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, от 6 до 11 метров в секунду.

В регионе в ночь на субботу похолодает до 0°C, в отдельных районах столбики термометров опустятся до −5°C. Днем воздух прогреется до +18…+23 градусов Цельсия, в низинах — до +14°C. Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западной четверти, от 6 до 11 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В воскресенье в столице Южного Урала пройдет небольшой дождь. Отметка на градуснике приблизится к +17...+19 градусам. Ветер преимущественно западный, северо-западный, от 5 до 10 метров в секунду, порывы до 18 метров в секунду.

В Челябинской области 26 мая также возможны небольшие, местами умеренные дожди. Температура воздуха будет варьироваться от +14 до +19°C, на юге показания термометров достигнут +25°C. Ветер западный, северо-западный, от 5 до 10 метров в секунду, с порывами до 18 метров в секунду.