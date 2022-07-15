Выходные в Челябинской области будут жаркими и дождливыми

В отдельных районах региона пройдут грозы с градом

Предстоящие выходные, 16 и 17 июля, в Челябинской области будут жаркими и дождливыми. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, в отдельных районах возможны грозы и град.

В ночь на субботу столбики термометров в регионе покажут от +14 до +19°C, при прояснении похолодает до +10°C. Днем воздух прогреется от +22 до +27°C, на юге области ожидается до +31°C. Облачно с прояснением, кратковременные дожди. На севере региона осадки будут сильными. Местами прогремят грозы, возможен град. Ветер восточный с переходом на северо-западный от 5 до 10 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду.

В Челябинске в субботу в ночные часы прогнозируют около +18°C, днем температура воздуха составит от +25 до +27°C. Облачная погода с прояснением, пройдут кратковременные дожди. Гроза. Ветер восточный с переходом на северо-западный от 6 до 11 метров в секунду.

В воскресенье в Челябинской области ожидаются переменная облачность, кратковременные дожди и грозы. Ночью столбики термометров достигнут около +14, +19°C, днем потеплеет до +30°C. Ветер западный, северо-западный от 3 до 8 метров в секунду, отдельные порывы до 13 метров в секунду.

В столице Южного Урала в ночь на воскресенье обещают от +16 до +18°C, днем — до +29°C Переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный от 4 до 9 метров в секунду.