Выходные в Челябинской области будут теплыми и солнечными

Ветер местами усилится

В предстоящие выходные, 19 и 20 октября, на погоду в Челябинской области продолжит влиять область повышенного давления, дни будут теплыми и преимущественно солнечными, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью столбики термометров покажут около −4°C, днем потеплеет до +10°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром ожидается туман. Ветер южной четверти, от 2 до 7 метров в секунду.

В регионе ночная температура составит от −1 до −6°C, в горах и низинах опустится до −11°C. Дневной прогрев составит от +8 до +13°C. Переменная облачность, осадков не предвидится. В утренние часы местами туман. Ветер южного направления, от 2 до 7 метров в секунду, отдельные порывы до 10 метров в секунду.

В воскресенье, 20 октября, в столице Южного Урала воздух прогреется до +11°C. Переменная облачность, осадков быть не должно. Ветер неустойчивый, слабый.

В Челябинской области показания термометров будут варьироваться от +8 до +13°C. Переменная облачность, осадков синоптики также не прогнозируют. Ветер неустойчивый, до 6 метров в секунду.