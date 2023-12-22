Выходные в Челябинской области будут теплыми и снежными

Сильного ветра синоптики не обещают

В предстоящие выходные, 23 и 24 декабря, в Челябинской области сохранится теплая погода. Дни будут пасмурными, местами, в том числе в Челябинске, ожидаются небольшие осадки, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В ночь на субботу температура воздуха в регионе составит от −2 до −7°C, в горах похолодает до −12°C. Облачно с прояснением, местами небольшой мокрый снег и переохлажденный дождь. На дорогах гололедица. Утром возможен туман. Днем столбики термометров будут варьироваться от −4 до +1 градуса Цельсия. Облачно с прояснением, осадки сохранятся. Ветер преимущественно южного направления 3—8 метров в секунду.

В Челябинске в ночные часы ожидается −2...−4 градуса, днем от −1 до +1°C. Облачно с прояснением, возможны слабые осадки. На дорогах гололед. Ветер южный, юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду.

В воскресенье, 24 декабря, в Челябинской области синоптики прогнозируют небольшой снег. Ночная температура опустится до −4...−9°C. Днем обещают от −5 до 0°C. Ветер юго-восточный, восточный от 4 до 9 метров в секунду.

В столице Южного Урала 24 декабря временами также возможен небольшой снег. Столбики термометров в ночные часы будут варьироваться от −5 до −7°C, днем установятся в пределах от −2 до −4°C. Ветер юго-восточного направления 4—9 метров в секунду.