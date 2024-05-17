Выходные в Челябинской области будут теплыми и дождливыми

В столице региона осадков не обещают

Предстоящие выходные, 18 и 19 мая, в Челябинской области выдадутся теплыми: в субботу синоптики прогнозируют до +19 градусов, в воскресенье — до +15 градусов. В отдельных районах пройдут небольшие дожди, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью температура воздуха опустится до +5°C, днем потеплеет до +17...+19 градусов Цельсия. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северный от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду.

В регионе в ночь на субботу столбики термометров покажут до +2...+7 градусов, локально возможны заморозки до −2°C. Переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди. Днем отметка на градуснике будет варьироваться от +14 до +19°C. Переменная облачность, осадки сохранятся. Ветер юго-западный с переходом на северный от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.

В столице Южного Урала 19 мая день выдастся без осадков. Дневной прогрев составит до +13°C. Ветер преимущественно северного направления от 4 до 9 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду.

В Челябинской области в воскресенье в отдельных районах вероятны небольшие дожди. Температура воздуха установится в пределах от +10 до +15 градусов Цельсия. Ветер северной четверти от 4 до 9 метров в секунду, порывы могут достигать 14 метров в секунду.