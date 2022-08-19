Выходные в Челябинской области будут теплыми и дождливыми

В отдельных районах ожидается порывистый ветер

В предстоящие выходные, 20 и 21 августа, в Челябинской области будет тепло, но дождливо и ветрено. В субботу в регионе пройдут грозы, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

Предстоящей ночью, 20 августа, в Челябинской области ожидается от +7 до +12 градусов, в горах и низинах будет около +2°C. Днем потеплеет до +23, +28°C. Переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер северный, северо-западный от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинске в субботу также пройдет небольшой дождь с грозой. В ночные часы похолодает до +10, +12°C, днем воздух прогреется от +25 до +27°C. Ветер северного направления от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду.

В ночь на воскресенье в регионе пройдет небольшой дождь. Столбики термометров покажут от +9 до +14°C. Днем будет переменная облачность, без осадков. Температура воздуха составит от +24 до +29°C. Ветер северной четверти от 3 до 8 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду.

В Челябинске ночью 21 августа прогнозируют переменную облачность и небольшой дождь. Ожидается от +12 до +14°C. Днем синоптики обещают переменную облачность, без осадков. Воздух прогреется до +24, +26°C. Ветер северный от 3 до 8 метров в секунду, днем порывы до 11 метров в секунду.