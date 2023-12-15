Выходные в Челябинской области будут холодными

В воскресенье ожидается снег

В предстоящие выходные, 16 и 17 декабря, в Челябинской области прогнозируют морозные ночи и пока еще нетеплые дни. В субботу сохранится довольно низкая температура, в воскресенье ожидается небольшое повышение и снег. Подробнее рассказали в областном Гидрометеоцентре.

В ночь на субботу температура воздуха в регионе составит около −20...−25 градусов, на юге похолодает до −27...−32 градусов Цельсия. Днем столбики термометров поднимутся до −10...−15 градусов, на юге будет от −16 до −21°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточной четверти от 2 до 7 метров в секунду.

В Челябинске в субботу в ночные часы ожидается около −24°C, днем — до −14°C. Ветер восточного направления 2—7 метров в секунду. Переменная облачность, без осадков.

В Челябинской области в воскресенье, 17 декабря, ночная температура будет варьироваться от −15 до −20°C, в горах и низинах опустится до −25°C. Днем синоптики обещают −8...−13 градусов. Переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер южной четверти от 3 от 8 метров в секунду.

В столице Южного Урала в ночь на 17 декабря прогнозируют около −20°C, днем — до −10°C. Переменная облачность, слабый снег. Ветер преимущественно южного направления 3—8 метров в секунду.