Выходные дни в Челябинской области будут морозными и ветреными

В ночь на субботу пройдут метели

В выходные дни, 13 и 14 января, в Челябинской области ожидается ветреная и холодная погода. Местами пройдут снег и метели. Подробнее рассказали в областном Гидрометеоцентре.

Предстоящей ночью в регионе столбики термометров опустятся до −17…−22 градусов, при прояснении похолодает до −26°C, на юге температура достигнет −12°C. Утром в отдельных районах возможны метели. Днем будет облачно с прояснением, местами пройдет небольшой снег. На дорогах снежные заносы, гололедица от наката. Отметка на градуснике установится в пределах от −13 до −18°C, в горах и низинах упадет до −23°C. На юге и крайнем востоке потеплеет до −8°C. Ветер преимущественно южного направления с переходом на западный 4—9 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду, ночью порывы могут достигать 18 метров в секунду.

В Челябинске этой ночью пройдет небольшой снег и будет около −20°C. Днем погода порадует жителей отсутствием осадков. Температура воздуха будет чуть ниже нормы — до −16…−18 градусов. Ветер южный с переходом на западный от 4 до 9 метров в секунду.

В воскресенье, 14 января, ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. Синоптики прогнозируют около −25…−30 градусов, в горах и низинах температура упадет до −35°C. Днем обещают от −17 до −22°C. Ветер западный 5—10 метров в секунду, отдельные порывы до 14 метров в секунду.

В столице Южного Урала 14 января ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Столбики термометров в ночные часы опустятся до −30°C, днем поднимутся до −17…−19 градусов Цельсия. Ветер западный от 5 до 10 метров в секунду.